Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь РФ

Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования Вооружёнными силами Украины поставляемого Западом оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
Соответствующую информацию предоставил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.
«Что касается Украины, министр Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов вглубь российской территории...» — написал он на своей странице в соцсети X, добавив, что Сийярто назвал это опасной эскалацией.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что первым шагом к урегулированию на Украине должно стать прекращение огня.