Влияние Ле Пен возросло после назначения нового премьера

Член Законодательного собрания Франции и лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила больше влияния после назначения премьер-министром страны Мишеля Барнье. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, Барнье является «достаточно приемлемым» вариантом для крайне правого Национального объединения, и при этом он, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, смог бы получить достаточную поддержку, чтобы потенциально пережить вотум недоверия. При этом, после назначения Барнье сама Ле Пен заявила, что тот «уважает все политические силы и способен разговаривать с Национальным объединением».

Издание также отмечает, что Барнье разделяет с Ле Пен некоторые общие политические идеи — предложение референдума по иммиграции, а также критику излишней централизации французской власти при Макроне.

«Марин Ле Пен и крайне правые силы Франции никогда не были так близки к рычагам власти в Париже, поскольку новое правительство президента Эммануэля Макрона вынуждено полагаться на скрытую поддержку националистической группы», — сообщает издание.

Ранее Мишель Барнье стал новым премьер-министром Франции.