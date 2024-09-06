Остин сделал заявление о переговорах по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пока сложно сказать, когда эти переговоры произойдут.

«В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело», — заявил Остин.

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