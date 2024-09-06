Принц Уильям сменил имидж

Принц Уэльский Уильям отрастил бороду, сообщает New York Post. Наследник британского престола появился с новым имиджем на публике в Лондоне на выставке «Бездомность: переосмысление».

Как пишет издание, 42-летний Уильям отрастил бороду и продемонстрировал результат. Для выхода на публику он выбрал синий костюм и отказался от галстука, расстегнув верх рубашки. Пользователи Х предположили, что принцессе Уэльской Кейт, нравится, когда муж с бородой.

Ранее во время последнего опроса YouGov британцы назвали принца Уильяма самым любимым членом королевской семьи. Сын короля Великобритании Карла III обошел по популярности свою жену Кейт Миддлтон.

До этого Кейт Миддлтон неожиданно появилась на видео с супругом, чтобы поблагодарить спортсменов Великобритании за их «тяжелую работу» на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В опубликованном ролике на пальце принцессы Уэльской отсутствует обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое она не снимала много лет. Вместо него 42-летняя Миддлтон надела тонкое кольцо Eternity (кольцо вечности) из розового золота с бриллиантами.

Миддлтон и принц Уильям не появились на церемонии закрытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, однако записали видеообращение к сборной Соединенного Королевства. В официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских за час до начала церемонии появилось видео, в котором также приняли участие рэпер Снуп Догг, футболист Дэвид Бекхэм, телеведущий Грег Джеймс и другие селебрити.