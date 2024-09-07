Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф задался вопросом, предупреждала ли Украина власти ФРГ об атаке на «Северные потоки», пишет Lenta.ru. Статс-секретарь МИД страны Сюзанна Бауманн отказалась комментировать его запрос.

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Было ли федеральное правительство проинформировано президентом Украины Владимиром Зеленским или другими представителями украинского правительства о планах Украины атаковать «Северный поток»? — поинтересовался Моосдорф.

Бауманн отметила, что расследованием подрыва российских газопроводов занимается генпрокурор Германии. Правительство, в свою очередь, не делится его деталями.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Ранее турецкие аналитики предположили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были осуществлены при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. По их мнению, Вашингтон навязывает свой собственный дорогой сланцевый газ.

Россия 19 августа официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». Директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отметил, что Москва добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции западников, резюмировал дипломат.