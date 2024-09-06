Канцлер Германии Олаф Шольц хочет знать, кто стоит за подрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер ФРГ несколько раз давал понять, что он хочет знать, кто несет ответственность за атаку [на "Северные потоки"], те, кто несет ответственность за это, должны быть наказаны", - сказал Хебештрайт.

По его словам, тема диверсии постоянно присутствует в повестке дня, в том числе при контактах с Киевом.

"Мы ведем переговоры с украинской стороной, и я думаю, что президент Украины также публично дал понять, что его правительство не имеет к этому [диверсиям] никакого отношения", - утверждал представитель кабмина ФРГ.

Германия после появления сообщений о том, что след может вести на Украину, вновь обратилась к властям этой страны, продолжал Хебештрайт. Украинское правительство, по его словам, публично указало, что эта информация не соответствует действительности.

В Турции назвали страны, задействованные в терактах на «Северных потоках»

15 августа бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (1998-2005) Аугуст Ханнинг в комментарии газете Die Welt заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, вероятно, договорились о подрыве "Северных потоков", поскольку этот террористический акт не мог быть частной инициативой. Он призвал руководство ФРГ потребовать от Киева и Варшавы возместить убытки за подрыв газопроводов, если будет доказана их причастность к нему.

14 августа газета S ddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Прокуратура подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Германские СМИ обвинили Польшу в отсутствии содействия расследованию взрывов.

В свою очередь американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем.