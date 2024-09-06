Раскрыта причина странного смеха Камалы Харрис

Заразительный громкий смех вице-президента США Камалы Харрис не дает покоя многим, в том числе физиономистам. Физиономист Олег Воеводин считает, что причиной странного смеха кандидата в президенты США является защитная реакция на испытываемый стресс.

По его словам, это помогает политику разрядиться.

«На каком-то из видео, где она смеется, я увидел не совсем, так скажем, честный смех. Потому что она сама себя разгоняет, есть маленький повод — почему бы не посмеяться громко? На одном из видео она смеется, чтобы снять стресс. Сам смех ни о чем не говорит, то есть, это Богом ей дано», — цитирует эксперта LIFE, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Читать новость полностью

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис «заразительно» смеется, и Россия «поддержит» ее. Об этом 5 сентября заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он выступил на панельных дискуссиях Восточного экономического форума, напомнив, что для Москвы предпочтительным лидером США являлся Джо Байден, который впоследствии снял свою кандидатуру с гонки.

«Но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — с улыбкой пообещал Путин.

Он отметил: Харрис настолько «заразительно смеется», что, вероятно, «у нее все хорошо», и она, возможно, воздержится от санкций против России.

В конечном итоге, подчеркнул глава государства, выбор президента Штатов — за их жителями.

«И мы с уважением будем относиться к этому выбору. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», — заключил Путин.

Пусть зарубежные страны сами «расшифровывают» тон высказываний президента России Владимира Путина о вице-президенте США и кандидате на пост главы государства Камале Харрис. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент комментирует вопросы, связанные с международной повесткой, когда ему их задают журналисты.

Читать новость полностью

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Слова американского экс-главы приводит «РИА Новости».

«Путин вышел сегодня и поддержал Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить… Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — прокомментировал это Трамп.

Читать новость полностью

Ирландский блогер Чей Боуз задался вопросом, будут ли настроенные против России американцы голосовать за Дональда Трампа только из-за того, что президент РФ Владимир Путин похвалил Камалу Харрис. Об этом Боуз написал в соцсети X.

«Итак, если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вам следует голосовать за Трампа? Если вы голосуете за Трампа, но вам нравится Камала, значит ли это, что это «вмешательство России в выборы. Если Путину нравится клубника, значит ли это, что вам следует перестать ее есть?» - написал Боуз.

Читать новость полностью

Слова российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис являются «отличным троллингом».

Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Топовый троллинг», — описал политик свою реакцию на слова президента России на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Читать новость полностью

Белому дому не понравились высказывания президента РФ Владимира Путина о президентских выборах в США. Об этом пишет ТАСС.

© Wikipedia

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Читать новость полностью

Заявление президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах в США было троллингом, предположил в беседе с NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. При этом, по его мнению, российский лидер одновременно постарался подыграть кандидату от республиканцев Дональду Трампу, у которого серьезные шансы на победу в президентских выборах.

Во-первых, президент РФ таким образом дал все аргументы Трампу для опровержения возможных обвинений в том, что он якобы в сговоре с Москвой. Во-вторых, Путин постарался подорвать обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в президентские выборы на стороне Трампа, — отметил Марков.

По словам политолога, многие простые американцы уже не поверят в обвинения своих властей в адрес России после того, как Путин выразил поддержку Харрис. Кроме того, он заявил, что российский лидер не просто так обратил внимание на смех кандидата от демократов.

Читать новость полностью