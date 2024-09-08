Кандидат на пост президента США Дональд Трамп отверг и высмеял заявления американского минюста о том, что Россия пытается вмешаться и повлиять на предстоящие выборы главы государства. Об этом пишет The Hill.

«Три дня назад это началось снова [обвинения в адрес РФ]. Министерство юстиции заявило, что Россия снова может быть вовлечена в наши выборы. Россия. Это Россия. И вы знаете, что на этот раз весь мир смеялся над ними», — сказал Трамп.

Он также напомнил о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу его предвыборной кампании 2016 года и якобы связей с российскими должностными лицами.

«Это Россия, Россия, снова Россия. Но они не следят ни за Китаем, ни за Ираном», — посетовал республиканец.

4 сентября стало известно о планах администрации Джо Байдена обвинить Россию во вмешательстве в выборы., «основным источником дезинформации» власти США посчитали медиагруппу Russia Today (RT). В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

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Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» звучащие в США обвинения во вмешательстве России в американские выборы.