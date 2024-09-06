Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время своего выступления на экономическом форуме в Италии Орбан заявил, что первым шагом для прекращения конфликта должно стать прекращение огня. При этом венгерский премьер считает, что только после этого стоит обсуждать мирный план.

«Если мы будем ждать мирного плана, принятого и приемлемого обеими сторонами, мира никогда не будет. Первым шагом является не мирный план, им является прекращение огня», — заявил он.

Орбан назвал христианской сестрой свою коллегу из Италии

Орбан также добавил, что ситуации на Украине нужен «международный контекст», который будет подталкивать обе стороны конфликта к миру.

«Это правильный порядок вещей, и в настоящее время этого не происходит», — добавил он.

Ранее Орбан назвал премьера Италии «сестрой по христианской вере».