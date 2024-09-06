Пока вы не уснули: ответ Кремля на призыв Тайваня к КНР и обращение Зеленского к союзникам

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В Кремле ответили на заявление Тайваня о российских землях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не воспринимают всерьез призывы Тайваня к Китаю по российским землям. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю попросить у России земли, признанные за ней по Айгунскому договору. По мнению политика, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то Пекин также должен попросить у России земли из договора, подписанного в 19 веке.

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Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на российской территории», — сказал он в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Дело экс-командующего 58-й армией передали в прокуратуру

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру. Адвокаты хотят добиться прекращения дела или дополнительного расследования, передает РИА Новости.

Попов сейчас находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 11 октября. Его адвокат настаивает на неполноте предварительного расследования и «неисследовании версий о непричастности» Попова к деяниям, которые ему вменяют.

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«Бородачи в тапочках» остановили колонну участников СВО

Неизвестные остановили колонну двигавшихся на задание участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола» и угрожали им оружием и должностями. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

Как рассказали представители «Эспаньолы», военнослужащих атаковали неизвестные «бородачи в тапочках», заявившие о принадлежности к различным силовым ведомствам. Инцидент произошел 3 сентября.

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Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО

Сообщения об отправке экс-министра обороны Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин) в зону специальной военной операции (СВО) из тюрьмы не соответствуют действительности.

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала его жена Мирослава Регинская.

«Это вброс. Эта информация не является действительностью», — опровергла она.

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На Украине попросили Азербайджан о помощи

Украина надеется на помощь Азербайджана в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в письме своему азербайджанскому коллеге Али Асадову, передает издание Haqqin.az.

Глава кабмина Украины заявил о ценности гуманитарной помощи Азербайджана для Киева. Премьер выразил надежду на поддержку со стороны Баку в дальнейшем восстановлении ключевой инфраструктуры Украины.

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Симоньян посмеялась над данным ей западной прессой прозвищем

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что западные СМИ «кормят ее тщеславие» своими эпитетами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян обратила внимание на статью Newsweek под заголовком «Медиакоролева Путина хвастается «секретными проектами» в США во всплывшем видео». В статье идет речь о Симоньян и «целой империи тайных проектов», направленных на формирование общественного мнения на Западе по поводу украинского кризиса.

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Депутат объяснила свой призыв рожать в 18 лет

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева объяснила свои слова о том, россиянкам следует рожать в 18 лет, а с воспитанием детей должны помогать бабушки и дедушки. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что не призывала всех заводить детей, а говорила лишь о тех, у кого есть поддержка со стороны семьи и профессия.

«Меня родили в 17 лет, поэтому, вроде, неплохой человек получился. Мама и бабушка молодые, активные, все в воспитании участвовали. В моем окружении очень многие родили на первом, на втором курсе. Слово «аборт» ни у кого не звучало. Понятно, что большую роль играет в поддержка, в том числе молодых семей, и бабушки, дедушки всегда играют серьезную роль. У молодежи должно быть понимание, куда двигаться, стабильная зарплата и профессия. Но когда есть поддержка семьи, то можно рожать и в 18, и в 19 лет. Я не говорю, что все 100% [должны рожать в 18]. Но когда есть крепкая семья, которая готова поддержать молодую, студенческую, то можно рожать. Каждый решение принимает сам, в зависимости от того, насколько они готовы к рождению детей. Здесь не руководство к действию. Это не обязаловка никакая. Самое главное — желание иметь ребенка, возможность воспитывать, когда есть и поддержка, и самое главное, вторая половина. А когда там начинают говорить: «я заморожу до 50 лет, а в 50 разморожу» — это полная дичь, которая, к сожалению, сегодня набирает обороты у молодежи. Это мое мнение, я никому не навязываю. Заморозим, а в 50 лет разморозим — каждый решение принимает сам», — сказала она.

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Внедорожник влетел в подземный пешеходный переход в центре Москвы

Внедорожник влетел в подземный пешеходный переход в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя», — говорится в сообщении.

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В России снизились цены на продукты

В России зафиксировано падение потребительских цен. Оно составило 0,02%, сообщает «МК» со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о периоде с 27 августа по 2 сентября. Указанная динамика наблюдается впервые с февраля 2023 года. Как отмечается, в сегменте продовольственных товаров снижение оценивается в 0,01%. В годовом выражении повышение цен замедлилось с 9,01 до 8,87%. В частности, цены упали на плодоовощную продукцию – на 1,66%. По некоторым культурам снижение цен оказалось весьма значительным. Так, морковь подешевела на 4,6%, капуста белокочанная на 4,3, картофель – на 3,5%, свекла на 3,7, а лук и яблоки на 1,7%.

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