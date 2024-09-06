На региональных выборах в бывшей Восточной Германии добились успеха дружественные России партии с разных участков политического спектра. Politico назвало это «победой президента РФ Владимира Путина».

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла первое место на недавних выборах в парламент Тюрингии. На выборах в Саксонии АдГ немного отстала от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). Третье место на выборах в обеих немецких землях досталось новой левопопулистской партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW). И АдГ, и партия Вагенкнехт выступают за более тесные отношения с Россией и против поставок оружия Украине.

После выборов BSW потребовала, чтобы Германия отказалась от плана по размещению американских ракет большой дальности. В альянсе Вагенкнехт заявили, что не будут формировать коалиции с какой-либо политической силой, поддерживающей присутствие ракет США в стране.

Эта позиция ставит в сложное положение ХДС, пообещавшую не объединяться с АдГ. В новом фрагментированном политическом ландшафте Восточной Германии ХДС нуждается в BSW как в партнере по коалиции, подчеркивает Politico.

На федеральном уровне лидеры ХДС обвиняют партию Вагенкнехт в том, что она является «инструментом Кремля». Однако премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) уже предложил провести референдум по размещению американских ракет.