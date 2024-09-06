В МАГАТЭ заявили о планах расширения сотрудничества с РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено расширять диалог и сотрудничество с Россией по ряду направлений.

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Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, передает РИА Новости.

«Несмотря ни на что, мы будем продолжать эту чрезвычайно важную и насущную проблему обеспечения ядерной безопасности. В данном случае будут продолжаться наша работа и наши обсуждения, переговоры для этой цели», — сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что он лично готов продолжить диалог с Лихачевым, несмотря на различия во взглядах по некоторым вопросам.

6 сентября состоялась встреча Гросси и Лихачева. Переговоры проходили в закрытом формате и продлились два часа. В «Росатоме» уточнили, что центральной темой переговоров стала безопасность Курской и Запорожской атомных станций.

На встрече присутствовал начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Кроме того, в переговорах с российской стороны приняли участие представители министерств иностранных дел и обороны, а также Ростехнадзора и «Росатома».