Белоруссия выразила протест послу Японии

МИД Белоруссии вызвал посла Японии Хироюки Ямамото и выразил ему протест из-за деятельности шпиона этой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — сказал он.

О задержании сотрудника японских спецслужб стало известно 4 сентября. Уточнялось, что разведывательная деятельность Японии была пресечена впервые. Шпион собирал данные о политической ситуации в Белоруссии и снимал военную инфраструктуру.