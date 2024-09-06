Бербок назвала причину продолжения работы посольства Германии в России

Посольство ФРГ в Москве продолжает свою работу, чтобы в Германии могли с места получать информацию о ситуации в России. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью изданию Spiegel.

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По ее словам, для Берлина важно получать актуальную информацию о ситуации в РФ.

"Поэтому мы не ушли из России", - сказала Бербок.

В прошлом году Берлин заявил о высылке нескольких десятков российских дипломатов. За этим последовал симметричный ответ со стороны Москвы. В результате были закрыты ряд дипломатических представительств двух стран. В России прекратили работу генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, а в ФРГ российские генконсульства в Лейпциге, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне.