Бербок назвала причину продолжения работы посольства Германии в России

Бербок объяснила, почему Германия не закрыла свое посольство в России
Посольство ФРГ в Москве продолжает свою работу, чтобы в Германии могли с места получать информацию о ситуации в России. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью изданию Spiegel.
По ее словам, для Берлина важно получать актуальную информацию о ситуации в РФ.
В прошлом году Берлин заявил о высылке нескольких десятков российских дипломатов. За этим последовал симметричный ответ со стороны Москвы. В результате были закрыты ряд дипломатических представительств двух стран. В России прекратили работу генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, а в ФРГ российские генконсульства в Лейпциге, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне.