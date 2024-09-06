В Швейцарии «простили» водителя с портретом Гитлера на авто

Житель Цюриха ездил по городу с портретом Гитлера, прикрепленным к заднему стеклу, но избежал наказания. Как сообщает 20 Minuten, в полиции объяснили, что это не нарушало законы Швейцарии.

© EPA/TACC

Красный Opel с большой фотографией Гитлера на заднем стекле заметили в Цюрихе на прошлой неделе. Автомобиль остановила полиция, но водителя отпустили, не выписав штраф. Как отмечает 20 Minuten, демонстрация символов нацизма пока не запрещена в Швейцарии.

«Само по себе изображение в таком виде не имеет криминального значения», - заявили в полиции Цюриха.

20 Minuten рассказала, что сейчас в Швейцарии это относится и к нацистской символике, и к гитлеровскому приветствию - при условии, что эти символы не сопровождаются призывами, разжигающими ненависть и насилие.

Когда мир впервые узнал про Гитлера

Парламент Швейцарии проголосовал за запрет экстремистской символики на весенней сессии в апреле. Инициатива предполагает «запрет на публичное использование символов, которые дискриминируют расу, прославляют насилие или являются экстремистскими, включая символы нацизма». Федеральный совет теперь должен подготовить соответствующий законопроект.