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На Украине заявили о необходимости помощи Азербайджана

Украина надеется на помощь Азербайджана в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в письме своему азербайджанскому коллеге Али Асадову, передает издание Haqqin.az.

На Украине попросили Азербайджан о помощи
© globallookpress.com

Глава кабмина Украины заявил о ценности гуманитарной помощи Азербайджана для Киева. Премьер выразил надежду на поддержку со стороны Баку в дальнейшем восстановлении ключевой инфраструктуры Украины.

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Ранее Шмыгаль заявил об острой нехватке внешнего финансирования. Киеву, по его словам, необходимо дополнительно привлечь в экономику около 15 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета.

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