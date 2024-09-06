На Украине попросили Азербайджан о помощи

Украина надеется на помощь Азербайджана в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в письме своему азербайджанскому коллеге Али Асадову, передает издание Haqqin.az.

Глава кабмина Украины заявил о ценности гуманитарной помощи Азербайджана для Киева. Премьер выразил надежду на поддержку со стороны Баку в дальнейшем восстановлении ключевой инфраструктуры Украины.

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Ранее Шмыгаль заявил об острой нехватке внешнего финансирования. Киеву, по его словам, необходимо дополнительно привлечь в экономику около 15 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета.