В Париже тысячи человек вышли на протест с требованием отставки Макрона

Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Макрона в отставку!", "Остановим макроновский силовой переворот!", "Макрон - разрушитель демократии!" - скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым "Новым народным фронтом" (ННФ). Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии "Национальное объединение", поскольку считают, что с назначением "правого" премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.

Большинство участников акции - активисты левых политических партий, студенческих и молодежных организаций. Особенно заметны активисты с флагами левого альянса "Новый народный фронт" и партии "Неподчинившаяся Франция", среди которых присутствуют как депутаты от этой партии, так и сам ее основатель Жан-Люк Меланшон. Также над толпой развеваются флаги Палестины, а некоторые участники выкрикивают пропалестинские лозунги.

Колонна демонстрантов постепенно начинает движение от площади Бастилии по улицам французской столицы в сторону площади Нации. На протяжении согласованного маршрута следования колонны дежурят большие отряды полиции и жандармерии, следуя как перед основной колонной, так и по параллельным улицам. В настоящее время обстановка на манифестации спокойная, никаких существенных инцидентов и столкновений с полицией пока не произошло, уточняет корреспондент ТАСС.

По данным французских СМИ, 7 сентября по всей Франции ожидается от 130 до 150 манифестаций против политики Макрона и нового премьер-министра Барнье. Газета L'Est Republicain со ссылкой на источники сообщает, что власти ожидают до 30 тыс. демонстрантов по всей стране, из них 8 тыс. выйдут на улицы Парижа. Газета Le Figaro, в свою очередь, приводит высказывания сотрудников полиции, которые опасаются "возможных погромов, к которым присоединятся радикальные элементы".