Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с провалом операции вооруженных сил страны в Курской области, утверждает полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский понял, что нападение на российский регион было огромной ошибкой, поэтому решил отправить в отставку чиновников, ответственных за атаку. Уилкерсон также добавил, что теперь у главы государства есть лишь два варианта: либо сбежать вместе со всеми сбережениями, либо отправиться в могилу.

Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

4 сентября стало известно, что сразу несколько украинских чиновников подали в отставку. Соответствующее решение приняли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, замглавы офиса президента Ростислав Шурма, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефаншина и министр юстиции Денис Малюська.