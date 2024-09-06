Американцам задали вопрос с подвохом после слов Путина о Харрис

Ирландский блогер Чей Боуз задался вопросом, будут ли настроенные против России американцы голосовать за Дональда Трампа только из-за того, что президент РФ Владимир Путин похвалил Камалу Харрис. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Ранее Путин назвал Джо Байдена наиболее предпочтительным для России президентом США. Однако Байден уступил место в предвыборной гонке Харрис, своему вице-президенту.

Путин отметил, что теперь власти России будут поддерживать Харрис вслед за Байденом. Президент РФ пошутил, что Харрис так заразительно смеется, потому что у нее, скорее всего, «все хорошо». Боуз поинтересовался, будут ли США считать влияние слов Путина «вмешательством в выборы».