Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где примет участие во встрече так называемой Контактной группы в формате «Рамштайн» на одноименной военной авиабазе США. Он проведет встречи с главами оборонных ведомств США и ГФРГ. Кроме того, запланированы его переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

По информации журнала Der Spiegel, Зеленский на встрече вновь будет просить у союзников новые поставки вооружений для ВСУ. Как сам украинский лидер написал в соцсетях, «нужно, чтобы всё оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады».

Кроме того, Зеленский продолжит настаивать на поставках дальнобойных систем вооружения. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после Германии президент Украины поедет в Италию на международный экономический форум «Амброзетти». Запланированы переговоры с руководством страны.