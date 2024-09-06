СМИ: в Офисе Зеленского ищут русского «крота»

Украинские власти обеспокоены все более точными ударами Вооруженных сил России и предполагают, что происходит утечка информации на высшем уровне. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Киеве подозревают, что в Офисе президента Украины мог появиться «крот» - российский агент, который помогает наносить все более точные удары по критически важным объектам ВСУ. В окружении Владимира Зеленского «растет тревога» по этому поводу, отмечает издание со ссылкой на Telegram-канал INSIDER-T.

«Однако еще более пугающим для Киева становится то, что вычислить «крота» не удается, что может свидетельствовать о том, что он пользуется покровительством влиятельных лиц», - говорится в статье.

По одной из версий, происходит намеренное снижение боеспособность Вооруженных сил Украины, так как украинская политическая элита устала от конфликта с Россией и таким образом пытается оказать давление на руководство страны.

Сырский прокомментировал удар по Полтаве

При этом на Украине и раньше высказывались предположения о наличии российских агентов во властных структурах. В частности, бывший депутат Борислав Береза обращал внимание на то, что Владимир Зеленский чудом избежал удара ракет во время прогулки по стратегическим объектам в порту Одессы, что, по его мнению, может говорить об утечке информации.

Напомним, что 3 сентября ВС России нанесли удар по учебному центру, расположенному в бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи им. маршала Советского Союза Москаленко. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве погиб 51 человек, ранен 271. Журналисты The Times назвали удар «страшнейшим» с начала российской спецоперации.