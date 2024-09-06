Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на российской территории», — сказал он в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Отмечается, что это первый раз, когда Зеленский лично принял участие в в совещании министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии.