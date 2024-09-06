Принц Гарри назвал условие возвращения в королевскую семью

Младший сын Карла III принц Гарри согласится помогать семье только после того, как перед ним извинится его брат Уильям.

Отношения между братьями испортились после того, как Гарри отказался от звания члена королевской семьи и переехал в США со своей супругой Меган Маркл. В 2023 году принц опубликовал книгу «Запасной», в которой негативно высказывался о своих родственниках.

После выхода мемуаров принц Уильям заявил, что теперь семья не примет Гарри, даже если он вернется. В конце августа они впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу.

Приближенные принца Гарри в свою очередь отмечают, что он не стремится вновь приступить к обязанностям члена королевской семьи, но не против оказать помощь, если его попросит отец, сообщает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что принц Уильям не хочет, чтобы Гарри присутствовал на его будущей коронации. При этом на коронации Карла III присутствовал и принц Гарри, и младший брат короля принц Эндрю, ранее замешанный в крупном скандале.