Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что не намерен продолжать работу в администрации в случае победы кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке.

В ходе конференции в Белом доме Блинкен отметил, что будет рад возможности проводить больше времени со своими детьми, пишет The Wall Street Journal.

«На прошлой неделе я провел некоторое время на каникулах со своими детьми, буду рад провести с ними гораздо больше времени», – подчеркнул Блинкен.

По данным газеты, подобное признание указывает на то, что при президентстве Харрис внешнеполитическая команда, скорее всего, будет отличаться от команды действующего президента Джо Байдена.

Блинкен: мир судит о лидерских качествах Байдена по годам работы

Как напоминает издание, Харрис давала понять, что в целом продолжит подход Байдена к международным делам, однако стала более критичной по отношению к израильскому правительству и гибели мирных жителей в Газе.

WSJ подчеркивает, что высокопоставленные американские дипломаты редко служат больше одного срока из-за изнурительного характера работы.

Ранее президент России Владимир Путин с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

Ироничный комментарий Путина о «поддержке» Харрис ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа, который отметил, что «пока не понимает, оскорблен ли он, или ему, наоборот, оказали услугу».