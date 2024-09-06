У Украины нет денег на выплаты военным в сентябре

Министерство обороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, предусматривающий повышение налогов.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.

"К сожалению, это правда. Действительно, министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - сказала она.

Пидласа пояснила, что сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале 2024 года США не оказывали военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В результате Украина была вынуждена закупать вооружения за свой счет, для чего были использованы деньги, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.

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Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью изыскать до конца года дополнительно 500 млрд гривен (около $12,2 млрд) на нужды обороны. Правительство внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита еще в июле, однако принять его быстро не удалось.