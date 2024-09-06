Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден признал вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов на сумму в 1,4 млн долларов. Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, такой шаг Хантера Байдена стал полной неожиданностью, однако позволит избежать «потенциально неловкого» для сына главы государства судебного процесса.

«Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место. И это смелый и любящий поступок», - заявил его адвокат Эбб Лоуэлл, уточнив, что признание предотвратило проведение «показательного суда».

Сам Хантер Байден не общается с журналистами, но выступил со специальным заявлением, в котором обвинил прокуроров в том, что они «сосредоточены не на правосудии, а на дегуманизации» его в то время, когда у него была наркотическая и алкогольная зависимости. При этом сын главы государства подчеркнул, что не будет подвергать свою семью «новым вторжениям в личную жизнь и ненужному позору».

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Журналисты обратили внимание на то, что Байден принял решение о так называемом открытом признании вины, когда обвиняемый оставляет вынесение приговора в руках судьи без согласованной рекомендации прокуроров. И в рамках процесса прокурору пришлось зачитать 56-страничное обвинительное заключение.

Министерство юстиции сообщило, что по этому делу Хантеру Байдену «грозит максимальное наказание в виде 17 лет тюрьмы», подчеркнув, что приговоры, как правило, меньше максимального.

Хантер Байден стал фигурантом дела о неуплате налогов в конце 2023 года. По версии обвинения, сын американского лидера не платил налоги как минимум пять лет - с 2016 по 2020 год.

Ранее суд присяжных в штате Делавэр вынес Хантеру Байдену обвинение в незаконном хранении и приобретении оружия. Согласно законодательству США, максимальное наказание по этой статье составляет до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.