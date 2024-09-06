Министра по правам человека Бразилии уличили в домогательствах

Неправительственная организация Me Too Brasil получила жалобы на министра по вопросам гражданства и по правам человека страны Сильвио Алмеиду из-за возможных сексуальных домогательств с его стороны, в том числе в отношении министра расового равенства Аниэли Франку. Об этом сообщил портал Metrópoles.

По его информации, к активистам обратились несколько женщин, заявивших о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны Алмеиды, в числе которых Аниэли Франку. Кроме того, 14 человек, среди которых министры и советники правительства, а также близкие Франку, рассказали о нескольких эпизодах домогательств Алмеиды в ее адрес, в частности о "прикосновениях к ногам министра", "неуместных поцелуях при ее приветствии", а также "нецензурных выражениях с сексуальным подтекстом". Все эпизоды произошли в 2023 году, утверждает портал. Сама Франку отказалась от комментариев.

Алмеида уже опубликовал заявление, в котором опроверг заявления о домогательствах.

"Я с невероятной яростью отвергаю ложные заявления, звучащие против меня. Я отвергаю такие обвинения силой любви и уважения, которые я испытываю к своей жене и своей любимой годовалой дочери в разгар борьбы, которую я ежедневно веду для защиты прав человека и граждан в этой стране", - приводит его слова бразильский портал G1.

Министр также назвал обвинения в свой адрес преследованием и подчеркнул, что будет просить суд привлечь к ответственности тех, кто распространил информацию о домогательствах.

"Подобная клевета не соответствует действительности. <...> Очевидно, что ведется кампания по изменению моего имиджа как темнокожего человека, занимающего видное положение в органах государственной власти, но она не увенчается успехом", - добавил он.

В администрации президента Бразилии сообщили, что приняли решение начать внутреннее расследование по этому делу.

"Федеральное правительство признает серьезность обвинений. Дело рассматривается со строгостью и скоростью, которых требуют ситуации в связи с возможным насилием в отношении женщин", - говорится в пресс-релизе офиса бразильского лидера.

Алмеиду уже допросили Генеральный контролер и Главный государственный адвокат Бразилии. О результатах беседы не сообщается.