В Бразилии министра по правам человека уволили из-за обвинений в домогательствах

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва уволил министра по правам человека Сильвио Алмейду из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте администрации бразильского лидера.

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Отмечается, что Силва вызвал министра на беседу во дворец Планалту и после разговора принял решение об увольнении чиновника.

«Президент считает недопустимым сохранение должности министра, учитывая характер обвинений в сексуальных домогательствах», — говорится в сообщении.

Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

Бразильская полиция уже начала расследование в отношении экс-министра. Местные СМИ пишут, что эпизоды домогательств произошли в 2023 году, а одной из жертв стала министр по расовому равенству Аниель Франко.

В конце февраля министр по делам женщин Бразилии Сида Гонсалвес в своих социальных сетях раскритиковала приговор бывшему футболисту «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании. По ее мнению, наказание в виде лишения свободны сроком на 4,5 года является оскорбительным для женщин, которые подверглись домогательствам.

Ранее во Франции прокуратура потребовала суда над Депардье по делу о домогательствах.