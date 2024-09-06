Главу Минобороны Британии уличили в желании стать «мистером Украина»

Поддержка Украины является «приоритетом номер один» для вступившего в должность в июле главы Минобороны Великобритании Джона Хили, несмотря на существующие внутри страны проблемы, сообщает Politico.

В издании предположили, что Хили хочет стать «мистером Украина».

«Его помощники заявили, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали «мистером Украина» британского правительства», — отметил автор.

Это неофициальное звание носил его предшественник Бен Уоллес. Союзники Лондона считали его приверженность Украине непоколебимой и даже рассматривали его кандидатуру на пост генсека НАТО.

Лейборист Хили был оппозиционным «теневым министром обороны» при консерваторе Уоллесе, но поддерживал теплые отношения с ним. Вступив в должность министра, Хили объявил о намерении продолжать политику Уоллеса.

Раннее стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet (LMM) для усиления систем ПВО. Первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен в приблизительно $213 млн, заявили в британском оборонном ведомстве. О пакете помощи в виде Martlet для Киева официально объявит Хили во время встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.