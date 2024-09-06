Пока вы спали: первое заявление Дурова после ареста и предсказанная победа Харрис

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Дуров сделал первое заявление после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление о своем задержании во Франции. Он рассказал, что его допрашивали четыре дня, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Дурова в Telegram.

"В прошлом месяце меня допрашивали в полиции на протяжении четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми. Это удивительно по нескольким причинам", — написал он.

Основатель Telegram также подчеркнул, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. Он также отметил, что если какое-либо государство недовольно интернет-сервисом, существующая практика состоит в подаче иска против самого сервиса, а не против владельца платформы.

США призвали техгигантов помочь обеспечить доступ к VPN-сервисам в РФ

Белый дом направил обращение к ведущим технологическим компаниям с просьбой поддержать доступ к VPN-сервисам в России, Иране и других странах, пишет Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Как рассказала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем, американские власти обратились к Google, Microsoft и Amazon с запросом на предоставление серверных мощностей для удовлетворения растущего интереса к VPN-приложениям, которые финансирует OTF. Дополнительные ресурсы нужны для создания возможностей доступа к приложениям в тех странах, где они подвергаются ограничениям или полностью запрещены. Речь идет о таких государствах, как Россия, Иран и другие.

Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах

Американский профессор Аллан Лихтман сделал прогноз, согласно которому победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное на интернет-странице газеты New York Times.

"Демократы сохранят контроль над Белым домом, а Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов", - заявил профессор.

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года. Сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Соединенного Королевства.

"Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что официально о пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева объявит британский министр обороны Джон Хили. Произойдет это в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Висконсин по ошибке заявил о том, что побывал в Северной Корее ради переговоров по строительству заводов для производства микрочипов на американской территории, сообщает РИА Новости.