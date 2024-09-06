Турецкий политолог рассказал об отношении Киева к переговорам с Москвой

В Киеве согласятся на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от Запада. В связи с этим нужно дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров в Стамбуле маловероятно, рассказал турецкий политолог Айдын Сезер, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Эксперт уточнил, что Киев под давлением Британии весной 2022 года отказался подписывать достигнутые в Стамбуле соглашения. По словам политолога, с тех пор значительно изменились обстоятельства, речь идет не только о Донбассе.

Названы две причины, почему Москва никогда не примет условия Киева

«Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому. Для начала нужно дождаться итогов выборов президента США, тогда мы сможем оптимистично оценить ситуацию», — высказал мнение Сезар.

Эксперт также напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Летом он сказал, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще в настоящий момент не может быть посредником в урегулировании конфликта.

Ранее сенатор Григорий Карасин рассказал, что предложение властей Австрии принять на своей территории делегации России и Украины и предоставить им площадку для мирных переговоров выглядит позитивно.

Кроме того, 5 сентября канцлер Австрии Карл Нехамер рассказал, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности к мирному диалогу.

Сам же глава РФ напомнил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Путин подчеркнул, что речь идет об обсуждении на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей.