СМИ сообщили о «кибер-законе» в деле Дурова

Два из шести обвинений, предъявленных жандармерией Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, привлекли меньше внимания по сравнению с остальными, но вызвали значительный резонанс в технологическом секторе. Об этом говорится в статье Politico.

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Вызвавшие резонанс обвинения связаны с предоставлением криптографических услуг, обеспечивающих конфиденциальность без обязательного декларирования, а также с предоставлением и импортом криптографических средств, которые не обеспечивают функции аутентификации или проверки целостности, также без обязательного декларирования.

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Основу данных обвинений составляет закон 2004 года, который требует от компаний, предоставляющих криптографические услуги, уведомлять французское агентство по кибербезопасности ANSSI и сохранять «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.

В отличие от других обвинений, которые в основном касаются распространения незаконного контента, эти обвинения стали неожиданностью для таких приложений, как iMessage от Apple, Signal или WhatsApp (принадлежит Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Издание отмечает, что подобными «неясными законами» некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.

Юристы и специалисты отрасли, опрошенные Politico, не нашли примеров за последние 20 лет, когда этот закон применялся к технологическим платформам. Генеральный директор Proton Энди Йен отметил, что это является «экономическим самоубийством», которое мгновенно и кардинально меняет восприятие основателей и инвесторов.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Ранее Дуров выпустил первое заявление после задержания.

*признана в России экстремистской и запрещена.