Токио заявил протест Минску из-за сюжета об агенте спецслужб Японии

Правительство Японии заявило Минску протест из-за выхода на белорусском телевидении сюжета о своем гражданине Масатоси Наканиси, задержанном по подозрению в агентурной работе на спецслужбы. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

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«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — рассказал Хаяси.

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Он добавил, что Токио считает выход сюжета нарушением прав человека.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые задержали агента японских спецслужб. Мужчина занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.