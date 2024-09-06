СМИ: Британия может начать отправлять преступников в Эстонию

Власти Великобритании рассматривают возможность отправлять осужденных преступников отбывать заключение в Эстонию, чтобы разгрузить собственные перенаселенные тюрьмы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Она сослалась на источники в правительстве, подтвердившие, что такие варианты рассматриваются ввиду сложной ситуации в пенитенциарной системе Соединенного Королевства. Согласно данным британского министерства юстиции, в августе в мужских тюрьмах Англии и Уэльса свободными оставались всего 83 места.

Эстония не будет посылать свои войска на запад Украины

По информации газеты, глава Минюста королевства Шабана Махмуд и ее эстонская коллега Лииса-Ли Пакоста должны были обсудить эту тему 5 сентября на полях мероприятия в рамках Совета Европы в Вильнюсе. Как сообщила Пакоста изданию, "у Великобритании и Эстонии в прошлом есть успешный опыт международного сотрудничества, подобное партнерство создало бы новые возможности, которые позволили бы получать совместную выгоду и учиться друг у друга".

The Daily Telegraph сообщает, что содержание одного заключенного в Англии и Уэльсе обходится бюджету в сумму около £50 тыс. ($66 тыс.), а строительство новых тюрем - в £600 тыс. на одного заключенного. Для сравнения: в Эстонии на содержание каждого заключенного требуется от £10 тыс. до £20 тыс. Однако, по мнению экспертов, итоговая сумма может вырасти вдвое, так как государства, размещающие у себя преступников из других стран, могут захотеть заработать на этом.

По официальной статистике, британская пенитенциарная система заполнена на 99% с начала 2023 года. В связи с возникшей проблемой в октябре 2023 года правительство Консервативной партии заявило, что досрочно начнет отпускать на свободу тех заключенных, которым остается провести за решеткой чуть менее 50% срока. Таким образом, досрочно из тюрем вышли около 10 тыс. человек. Тогда же впервые была упомянута возможность отправлять осужденных преступников в Эстонию.

Новое лейбористское правительство, которое пришло к власти в июле, объявило о планах поэтапно выпускать на свободу в Англии и Уэльсе заключенных, отбывших 40% срока.