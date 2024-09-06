Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен

Маск: показатели рождаемости в Евросоюзе продолжают пикировать
Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. Об этом он написал в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.
«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — цитирует Маска РИА Новости.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что низкий уровень рождаемости в стране является катастрофическим для будущего нации.
Также Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины.