Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. Об этом он написал в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.

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«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — цитирует Маска РИА Новости.

Илон Маск рассказал, почему США вскоре обанкротятся

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что низкий уровень рождаемости в стране является катастрофическим для будущего нации.

Также Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины.