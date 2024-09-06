Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили военное сотрудничество в преддверии заседания контактной группы по военному содействию Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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"В преддверии заседания контактной группы в формате "Рамштайн" обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружений", - написал Зеленский в Telegram-канале по итогам телефонного разговора.

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Он также рассказал Макрону о потребностях ВСУ в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

Очередная встреча на базе Рамштайн в Германии состоится 6 сентября. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, стороны обсудят поставки Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов.