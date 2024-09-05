Дуров сделал первое после задержания заявление

Основатель Telegram Павел Дуров впервые с 24 августа, когда его задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже, высказался о своем аресте. Заявление предпринимателя из России опубликовано в его telegram-канале.

«Спасибо всем за поддержку и любовь!.. Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день», — высказался Дуров.

Дурову запретили покидать Францию в течение шести месяцев

Также предприниматель выразил надежду, что события, связанные с его арестом во Франции, позволят в будущем сделать всю индустрию социальных сетей, в том числе Telegram, более безопасной и сильной. Дуров поблагодарил поддержавших его за любовь и мемы в соцсетях.