Байден по ошибке заявил, что посещал Северную Kорею

Президент США Джо Байден оговорился в четверг и заявил, что посещал КНДР для консультаций по производству компьютерных чипов, но тут же исправился.

"Я совершал поездки по всему миру - от Северной Кореи, <...> Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в США] заводов по производству компьютерных чипов", - сказал он в штате Висконсин.

Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

81-летний Байден в своих публичных выступлениях нередко допускает различные оговорки, словесные ляпы и странные действия. До его выхода из президентской гонки республиканцы активно использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.