В Белом доме заявили, что Байден откажется помиловать сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не поменял решения по поводу помилования своего сына Хантеру — он все еще не намерен вмешиваться в приговор суда. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Жан-Пьер сделала во время разговора с журналистами. Отвечая на соответствующий вопрос от прессы, она ответила отрицательно.

«Нет, по-прежнему нет», — коротко ответила она.

Сын Байдена признает вину в суде по одному делу

Напомним, что Хантера Байдена обвиняют в неуплате налогов по девяти пунктам — ему грозит до 17 лет лишения свободы. При этом ранее Джо Байден уже говорил, что любит своего сына, но не планирует миловать его, если тому все же вынесут обвинительный приговор.