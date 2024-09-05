Шольц и Вучич провели разговор о сырьевой политике

Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

«Они... обсудили вопросы сырьевой политики», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что Шольц предложил поддержку в обеспечении «высоких экологических стандартов» при добыче лития в Сербии.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что отношения с Россией в экономической сфере, в частности по линии энергетики, имеют особое значение для Сербии.