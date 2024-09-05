Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Слова американского экс-главы приводит «РИА Новости».

Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ сказал, что РФ по рекомендации действующего президента США будет поддерживать Харрис. Российский глава отметил, что у кандидата от демократов очень заразительный смех, который говорит о том, что у нее все хорошо. При этом он добавил, что в «конечном итоге выбор за американским народом».

«Путин вышел сегодня и поддержал Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить… Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — прокомментировал это Трамп.

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Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Основными кандидатами являются Трамп и Харрис.