Дурову запретили покидать Францию в течение шести месяцев

Суд запретил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Paris Match.

Отмечается, что в настоящее время Дуров находится в поисках жилья в лучших кварталах Парижа. По данным издания, предприниматель может вселиться в новое жилье уже в конце этой недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, встречался ли глава государства с основателем Telegram в Баку.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.