Трамп назвал должность Маска в случае своей победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он создаст комиссию по повышению эффективности правительства. Об этом сообщает ТАСС.

При этом возглавит эту комиссию, по плану Трампа, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. По его словам, Маск уже согласился возглавить новое ведомство. Как обещает Трамп, оно будет проводить оценку деятельности правительства и предлагать новые реформы.

«По предложению Илона Маска, который полностью поддерживает меня, <...> я создам комиссию по вопросам эффективности правительства. Она будет проводить полный финансовый аудит и проверять показатели всего федерального правительства, а также рекомендовать радикальные реформы, потому что дальше так продолжаться не может», — заявил он.

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