США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО

Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил шесть граждан России в кибератаках в отношении Украины, а также еще 26 стран НАТО.

Согласно сообщению, обвинение в кибератаках были выдвинуты против пяти сотрудников ГРУ, и одного гражданского лица. Как добавили в минюсте, для привлечения виновных к ответственности будут использоваться все доступные инструменты.

Американское ведомство считает, что обвиняемые состояли в сговоре с целью получения секретных данных об украинском правительстве. Кроме того, их также обвиняют в планах нанести ущерб компьютерным системам.

Ранее исследователи из Positive Technologies заявили, что на Россию стало совершаться почти в три раза больше кибератак.