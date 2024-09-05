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Белый дом обвинил шестерых россиян в кибератаках

Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил шесть граждан России в кибератаках в отношении Украины, а также еще 26 стран НАТО.

США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО
© РИА Новости

Согласно сообщению, обвинение в кибератаках были выдвинуты против пяти сотрудников ГРУ, и одного гражданского лица. Как добавили в минюсте, для привлечения виновных к ответственности будут использоваться все доступные инструменты.

Американское ведомство считает, что обвиняемые состояли в сговоре с целью получения секретных данных об украинском правительстве. Кроме того, их также обвиняют в планах нанести ущерб компьютерным системам.

Ранее исследователи из Positive Technologies заявили, что на Россию стало совершаться почти в три раза больше кибератак.

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