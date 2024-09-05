Дуда обвинил Туска в сотрудничестве с ФСБ

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра республики Дональда Туска в продолжении сотрудничества с ФСБ, ссылаясь на соглашение с российскими спецслужбами, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в Польше сообщали, что во время ознакомления с материалами своего уголовного дела гражданин РФ Павел Рубцов получил доступ к документам секретного характера. После этого прокуратура республики пояснили, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом страны обвиняемый имеет право ознакомиться со всеми без исключения материалами своего дела. Однако там заявили, что не предоставляли ему никаких документов, которые являются государственной тайной.

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Комментируя это, Дуда назвал ситуацию «курьезной», поскольку на тот момент у Польши уже не было сомнений в том, что Рубцов является российским агентом, ведь было известно, что он будет участвовать в обмене между РФ и США. Он уверен, что «господа из Агентства внутренней безопасности понимали», что показывают материалы «сотруднику спецслужбы РФ», которого обвиняют в республике в шпионаже.