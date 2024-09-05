Киев обеспокоился возобновлением МВФ сотрудничества с Россией

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с намерением Международного валютного фонда (МВФ) возобновить сотрудничество с Россией и направить в Москву свою делегацию. Об этом сообщает Telegram-канал "Страна.ua" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

Киев призвал организацию отказаться от планов по налаживанию диалога с Москвой.

Как сообщили СМИ накануне, миссия МВФ начнет свою работу в РФ 16 сентября. В рамках визита запланированы официальные встречи с российскими политиками.

Последний раз делегация МВФ посещала РФ еще до начала пандемии коронавируса. После начала конфликта на Украине прозападные члены структуры выступали за исключение России, однако встретили отпор со стороны Китая и Индии.