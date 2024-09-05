В США предъявили обвинение ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу

Минюст США рассказал, сколько лет тюрьмы грозит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, а также его супруге Анастасии.

Согласно заявлению ведомства, супругов обвиняют в нарушении американских санкций и участии в схеме по отмыванию денег. Им было выдвинуто три обвинения, при этом максимальное наказание за каждое составляет 20 лет, при этом сроки могут суммироваться. В сообщении также указано, что дело супругов ведет ФБР.

«Каждому из них предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью нарушения IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях — прим. ред.), одному пункту в нарушении IEEPA и одному пункту в сговоре с целью совершения международного отмывания денег. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту», — сказано в сообщении Минюста США.

Как считает сторона обвинения, Саймс и его жена виновны в двух схемах по обходу санкций США, а также участвовали в схеме по отмыванию денег. Ранее у них дома в США прошел обыск с участием ФБР.