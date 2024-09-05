Столтенберг: в НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет

Страны НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

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По его словам, пока НАТО не принимала никаких решений на этот счет, но данный вопрос обсуждается.

«Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — добавил Столтенберг.

Он указал, что его «обрадовало» решение многих стран альянса разрешить Киеву подобные удары.

В НАТО рассказали об имеющихся угрозах для организации

Говоря о нападении ВСУ на территорию Курской области, Столтенберг заявил, что сказать о том, как там будет развиваться ситуация, сложно.