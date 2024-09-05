Столтенберг: в НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет
Страны НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».
По его словам, пока НАТО не принимала никаких решений на этот счет, но данный вопрос обсуждается.
«Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — добавил Столтенберг.
Он указал, что его «обрадовало» решение многих стран альянса разрешить Киеву подобные удары.
В НАТО рассказали об имеющихся угрозах для организации
Говоря о нападении ВСУ на территорию Курской области, Столтенберг заявил, что сказать о том, как там будет развиваться ситуация, сложно.