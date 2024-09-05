Зеленский: Россия обязательно должна участвовать во втором саммите по Украине

Представители России «обязательно» должны присутствовать на втором так называемом саммите мира по Украине, так как в их отсутствие положить конец конфликту дипломатическим путём будет крайне затруднительно. Об этом в интервью американской телекомпании NBC News заявил Владимир Зеленский.

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«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — отметил он.

Также в ходе интервью Зеленский заявил о своём намерении ознакомить президента США Джо Байдена с готовым «планом победы».