Столтенберг отказался гарантировать поддержку Украины в будущем

Гарантировать, что НАТО продолжит в будущем оказывать поддержку Украине, нельзя, однако это в интересах альянса, заявил в ходе выступления в Осло генсек объединения Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Никто не может ничего гарантировать, говоря за 32 демократических государства. Однако я убежден, что поддержка сохранится», — высказался представитель НАТО.

По мнению Столтенберга, от того, продолжит ли Запад помогать Киеву, зависит исход украинского конфликта.

1 сентября помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли рассказал, что странам — членам организации придется увеличить расходы на развитие армии. По его словам, из-за имеющихся «сценариев угроз» траты союзников на оборону должны будут превысить 2% от Валового внутреннего продукта (ВВП).

В НАТО рассказали об имеющихся угрозах для организации

В конце августа газета Iltalehti сообщила, что руководство НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тыс. человек в финском городе Миккели. Населенный пункт находится недалеко от границы республики с РФ.